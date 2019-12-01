Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bulgar donanmasına ait 'Shabla' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan FPB516 borda numaralı savaş gemisi 'Shabla', saat 15.20 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.

36 millik boğaz geçişini tamamlayan 21 metre uzunluğundaki Bulgar savaş gemisi 'Shabla', Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.

ÇANAKKALE 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.