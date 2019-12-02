'Yalan Makinası' oyunu Çanakkale'de sahne aldı

20192020 sezonunun ilk devlet tiyatrosu olan 'Yalan Makinası' önceki gün Çanakkale'de sahne aldı.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Yalan Makinası' adlı tiyatro oyunu, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonuyla Çanakkale Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda seyirciyle buluştu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda sahnelenen “Yalan Makinası” oyununa; Çanakkale Vali Yardımcısı Hasan Ongu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas ve tiyatroseverler katıldı.

Vassily Sigarev’in yazdığı, Hüseyin Mevsim’in çevirisini üstlendiği ve Murat Ozan’ın yönettiği oyun eli maşalı bir kadın olan Nadya, bezgin ve unutkan kocası Boris’in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve bir hipnozcu çağırmasıyla başlamasının ardından ortalığın karışmasını ele alıyor. Oyunun başrollerini Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak paylaşırken, yönetmen yardımcılığı Halil Balkanlar’a, dekor ve kostüm tasarımı Cenk Oral’a, ışık tasarımı ise Ali Karaman’a ait. Ortalığın karışmasından doğan komedi oyunu sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Oyun sonunda Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularını tebrik eden Vali Yardımcısı Hasan Ongu ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas oyunculara çiçek takdiminde bulundular.

ÇANAKKALE 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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