'Vatan Şairi' Namık Kemal mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Vatan Şairi' Namık Kemal mezarı başında anıldı

DHA

TÜRK edebiyatında 'vatan şairi' olarak tanınan Namık Kemal, ölümünün 131'inci yılında, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

TÜRK edebiyatında 'vatan şairi' olarak tanınan Namık Kemal, ölümünün 131'inci yılında, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.
Anma törenine, Gelibolu Kaymakamlığı'na vekalet eden Ecebat Kaymakamı Hasan Ongu, 2. Kolordu Komutanlığı'nı temsilen 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan ile öğrenciler katıldı.
Namık Kemal'in mezarına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Başeğmez yaptı. Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Irmak Nur Yılmaz, Namık Kemal'in 'Murabba' adlı şiiri okundu.
Tören edilen dualarla son buldu.
 

ÇANAKKALE

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı
Bülent Turan: 'Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün'
YEREL HABERLER Bülent Turan: 'Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün'
AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale teşkilatında coşkulu seçim
Bülent Turan, Gazievi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bülent Turan, Gazievi ve Rehabilitasyon Merkezini ...
Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi
Ekinokok parazitine dikkat Uzmanlardan önemli uyarı: “Hayvanlarınızın iç ve dış parazit aşılarını her 3 ayda bir yaptırın ve sokakta gezdirdiğiniz evcil hayvanlarınızın dışkılarını toplayın”
YEREL HABERLER Ekinokok parazitine dikkat Uzmanlardan önemli ...
'Yalan Makinası' oyunu Çanakkale'de sahne aldı
YEREL HABERLER 'Yalan Makinası' oyunu Çanakkale'de sahne aldı
Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı
YEREL HABERLER Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı ...
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı anıldı
Çanakkale’de 99 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 99 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı
Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)
YEREL HABERLER Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)
Çanakkale'de silahlı soygun firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de silahlı soygun firarisi tutuklandı
Lapseki Şoförler Odası Başkanı Ergin'den Dünya Şoförler Günü mesajı
YEREL HABERLER Lapseki Şoförler Odası Başkanı Ergin'den Dünya ...
Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler gününde mevlid-i şerif okuttu
YEREL HABERLER Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler ...
Bülent Turan, Kızılay Gönüllülerini ağırladı
YEREL HABERLER Bülent Turan, Kızılay Gönüllülerini ağırladı
Çanakkale'de 25'i çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 25'i çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı
Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor
Çanakkale'de silahlı soygun
YEREL HABERLER Çanakkale'de silahlı soygun
Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
YEREL HABERLER Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor
YEREL HABERLER Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş ...
30 yıllık çalışmanın ürünü ‘Selçuklu Sergisi’ Tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER 30 yıllık çalışmanın ürünü ‘Selçuklu Sergisi’ Tarih ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X