Çanakkale'de 95 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 95 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

0102 Aralık tarihlerinde Ayvacık ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 5 düzensiz göç olaylarında toplam 95 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 92 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan 88 mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Diğer 7 mülteci için ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Adli makamların talimatı gereği 92 adet can yeleği yediemin otoparkına teslim edildi.

ÇANAKKALE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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