Anne-Baba Okulu eğitimleri ÇOMÜ Eğitim Fakültesi'nde

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda, 2 aydır Çanakkale merkez ve ilçelerinde düzenlenen "AnneBaba Okulu" eğitimleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi’nde, bölüm öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirilerek tamamlandı.

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Demet Semizoğlu, Genel Sekreter Sema Sandal, çok sayıda öğrenci ve akademisyenler katıldı. AnneBaba Okulu eğitim seminerinde Uzm. Psikolog Dr. Serhan Doğan tarafından çocuk gelişiminde doğru bilinen yanlışlar, anne ve babanın çocuk gelişimindeki aktif rolü ve kişilik gelişimi ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim semineri, sorucevap ve katılım sertifikalarının verilmesi sonrası hediye takdimiyle tamamlandı.

ÇANAKKALE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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