Karamenderes Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki Karamenderes Çayı'nda, balıkların kıyıya vurduğu görüldü. Telef olan balıklardan incelenmek üzere numuneler alındı.

Ezine'ye bağlı Pınarbaşı ve Bozalan köylerinde yaşayanlar, Karamenderes Çayı'nda balıkların kıyıya vurduğunu görünce yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Telef olan balıklardan incelenmek üzere numuneler alındı.

Öte yandan geçen hafta da Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda, balık ölümleri meydana gelmişti. Kıyıya vuran balıklardan incelenmek üzere numuneler alınmıştı.



ÇANAKKALE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.