Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzunun onarımı sebebiyle yüzme havuzunu kullanan kulüplerin İl Spor Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi kurslarını kullanan kursiyerlerin, ayrıca 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine katılan vatandaşların mağdur olmaması için ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunun Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalandı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından imzalanan protokol töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak ve Prof. Dr. Suat Uğur da hazır bulundu.

ÇANAKKALE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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