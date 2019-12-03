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Biga Belediyesinden engelliler için özel program

İHA

Biga Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programla engelli vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Biga Belediyesinden engelliler için özel program

Biga Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programla engelli vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Engelleri Aşmak için Bir Araya Geliyoruz’ temasıyla Cumhuriyet Düğün Salonu’nda düzenlenen programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclisi üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programda bir konuşma yapan ve engelleri aşmak için her zaman birlikte olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bugün bu çatı altında, bu anlamlı günde bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engellilik konusunu hep birlikte aşıyoruz. Sizlerin azim ve kararlılığı, bizlerin çalışma ve gayretleriyle bir bütün oluyoruz. Sizin sıkıntınız bizim sıkıntımızdır. Bir isteğiniz ya da derdiniz olduğunda kapımız ve telefonumuz her zaman açıktır. Çünkü duyarlı ve paylaşımcı olmak çok önemlidir. Engelli kardeşlerimizin ortaya koydukları başarılar da hepimize ilham oluyor. Bugün hayatın tüm alanlarında mücadele etmeniz mükemmel bir örnek olduğu gibi, kolları olmamasına rağmen yaşama sımsıkı tutunan “Kimsenin görmediği kanatlarım var” diyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı’nın yakın zamanda ortaya koyduğu başarıları hepimizin gönlünde taht kuruyor. Belediyemizin engelli personeli olan Milli okçumuz Bülent Korkmaz kardeşimiz de okçuluk alanında Türkiye birinciliği ve dünya ikinciliği gibi başarılarıyla, aynı zamanda Çanakkaleli hemşehrimiz Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda gururumuz olan Ümit Burunlular hepimize örnek oluyor” diye konuştu.

"Çavuşköy Açık Hava Spor Kompleksi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçireceğiz"
Biga Belediyesi olarak planladıkları projeye değinen ve büyük alkış alan Başkan Erdoğan, “Hükümetimizin sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye yönelik önemli çalışmaları oluyor. Hukuki, sosyal ve fiziki engeller bir bir kaldırıldığı gibi engellilerimizin yaşamı kolaylaştırıyor. Bizler de inşallah Bakanlıklarımızın desteğiyle söz verdiğimiz gibi Çavuşköy Açık Hava Spor Kompleksi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçireceğiz. İçerisinde futbol sahası, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarının bulunduğu, yürüyüş yolları ve çocuk oyun parklarının olduğu proje ile birlikte, Çavuşköy İş Okulu alanını büyütüp Engelsiz Yaşam Merkezine dönüştüreceğiz. Özel Eğitim Uygulama alanlarıyla özel kardeşlerimizin mesleki eğitimleri ve sosyal hayatlarını destekleyeceğiz. Tabii tüm bunları bir lütuf değil sizlerin birer hakkı olarak görüyoruz. ‘Engelleri Aşmak İçin Bir araya Geliyoruz’ temasıyla düzenlediğimiz bu özel programımızda birbirinden renkli etkinliklerle eğleneceğiz. Hem eğlendiğimiz gibi hem de verdiğimiz mesajlarla farkındalık oluşturacağız. Öte yandan Biga Engelliler Derneği yönetimine, ilçemizdeki Naz, Rengin, Murat Nohutçu ve Duygum gibi özel rehabilitasyon merkezlerini vefakar ekibine, okullarımızın özel eğitim sınıfı öğretmenlerine gösterdikleri üstün çalışma ve gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın tebrik mesajının okunmasının ardından Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür plaketi takdim etti. Tüm katılımcılarla birlikte pasta kesildi.
Biga’nın ismini birçok yarışma programında başarı ile temsil eden yerel sanatçı Belgin Gölcük’ün şarkılarıyla doyasıya eğlenen katılımcılara Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da eşlik etti. Sihirbaz Filiz, Jonglör Ege ile Maskotlar ve palyaço ile keyifli anlar yaşandı. Program, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak’ın Belgin Gölcük’e çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.

ÇANAKKALE

03 Aralık 2019 Salı

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