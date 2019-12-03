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Çan Belediyesi 2019 Aralık ayı son meclis toplantısını gerçekleştirdi

İHA

Çan Belediyesinin Aralık ayı meclis toplantısı tüm üyelerin katılımı ile Çan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclis Başkanlığını Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yaptığı toplantıda Başkan Öz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Çan Belediyesi 2019 Aralık ayı son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Çan Belediyesinin Aralık ayı meclis toplantısı tüm üyelerin katılımı ile Çan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclis Başkanlığını Belediye Başkanı Bülent Öz’ün yaptığı toplantıda Başkan Öz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Başkan Öz, "Hayatın her alanında ve her birey tarafından engeller ancak mücadele ederek başarılır. Biz bu mücadelede engelli vatandaşlarımızın çocuklarımızın her zaman yanındayız. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı aksine özründen dolayı hiçbir imkan ve fırsatlardan yoksul kalmamasına özen göstermelidir. Bu maksatla atılacak her adım engelli vatandaşlarımızın öz güvenlerini güçlendirecek ve hayata daha sıkı bağlanarak toplumda üreten bir birey olmalarını sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza onların sorunlarına destek olmaya onların sorunlarını kendi sorunları bilerek üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor, bu duruşlarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun” dedi.

Meclis üyelerinin tümünün katılımıyla oluşan meclis toplantısında gündeme dair konular görüşülerek üyelerin çoğunluğunun oylarıyla kabul edildi. Başkanlık tekliflerinin kabulünde ise Çan Belediyesi memur personelleriyle memur sendikası arasında sosyal denge sözleşmesi imzalanması yetkisi için Başkan Öz’e oy çokluğu ile yetki verildi. Gündemin 2. maddesinde 2020 yılında çalıştırılacak inşaat mühendisi personelinin maaşının 3 bin TL olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 3 maddede oluşan belediye boş kadro değişikliği bilgi işlem müdürlüğü kadrosu lav edilerek su ve kanalizasyon müdürlüğü oluşturuldu. 4. maddede Hurma köyünde bulunan bir parselin su deposu ve terfi istasyonu yapımında kullanmak üzere alınması için Başkan Öz’e yetki verildi. 5. maddede bulunan öneride ise Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının deprem yönetmeliğine karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı olduğu için eski belediye binasının Emniyet Müdürlüğü binası oluncaya kadar 2 yıllığına ücretsiz olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesine verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 6 maddede de Çan Belediyesi Termal Park işletmesinin 10 yıllığına Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik hizmetleri petrol tarım sanayi ticaret anonim şirketine işletme hakkının verilmesi protokolü için Başkan Öz’e tam yetki verilmesi üyelerin yeterli çoğunluğu ile kabul edildi.

ÇANAKKALE

03 Aralık 2019 Salı

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