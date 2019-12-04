Kumkale Şehitliği yenileniyor

Çanakkale'deki Kumkale Şehitliğinde düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köy delege seçimleri için Kumkale'ye giden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri, yenileme ve düzenleme çalışmaları devam eden Kumkale Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikteki çalışmaları yerinde inceleyen Ölçek yaptığı açıklamada, "Şehitliklerimizi ihya çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Kumkale Şehitliği'mizde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında da şehitliğimiz ziyarete açılacak" dedi.

ÇANAKKALE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.