Başkan Öz, Belediye El Sanatları Atölyesi'ni ziyaret etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye Kültür Merkezi Seramik El Sanatları Atölyesi bünyesinde kadınların el emeği çalışmalarını yerinde inceledi.
Ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından da paylaşan Başkan Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “El emeği ile ortaya konan ve estetik bir değere dönüşen eserlerimizi hem ilçemizin tanıtım yüzü yapacak, hem de bir gelir elde etme hususunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE
04 Aralık 2019 Çarşamba
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