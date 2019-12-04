Çanakkale’de izinsiz kazı: 3 gözaltı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları kontrollerde S.D., Y.K. ve G.D. isimli şüpheli şahısları izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheli şahısların yaklaşık olarak 1.50x1.50 m genişliğinde, 3 metre derinliğinde bir alanı izinsiz kazdıkları tespit edildi. Olay yerinde bulunan 2 adet kazma, 4 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet kova, 1 adet makara, 1 adet demir merdiven ve 1 adet 5 metre uzunluğunda urgan ele geçirildi. Biga Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, ifadesi alınan şüpheli şahıslar da serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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