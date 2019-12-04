Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.D., Y.K. ve G.D.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 1,5 x 1,5 metre çapındaki bir alanı, 3 metre derinliğinde kazdığı belirlendi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 kazma, 4 kürek, 1 balta, 1 kova, 1 makara, 1 demir merdiven ve 5 metre uzunluğunda urgana el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.