3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başladı.

Kısa filmlerin yarıştığı 3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali’nin açılış töreni bugün sabah saat 10.00’da Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 6 Aralık’ta galası yapılacak festivale Murat Şeker, Özge Özberk, Semir Aslanyürek, Birol Güven ve İlhan Poyraz gibi sinema dünyasının ünlü isimleri de katılacak. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de festivalin ilk günü Yonca Yüksel’in Yeşilçam’dan Notalar isimli müzik dinletisi ile başladı. Müzik dinletisi sonrası festival filmlerinin gösterimine geçildi. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği festivalin açılış gününde Rektör Sedat Murat da bir konuşma yaparak Çanakkale’nin kültürel gelişimi hakkında görüşlerini paylaştı.



“Sinema toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahiptir”

Sinemanın toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sedat Murat, “Bugün bir kültürsanat etkinliği ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sinema, toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Son asırda bu sektör olabildiğince gelişme gösterdi ve bugün bu sektörde çok farklı alanlara doğru gidilebilmektedir. Bu sektörde akla hayale sığmayan gelişmeler yaşanmaktadır. Ülke ve gençlik olarak bu gelişmelere mutlaka ayak uydurmamız gerekmektedir. Biz de üniversitemizin İletişim Fakültesinde hocalarımızın öncülüğünde dijital görüntü merkezinde GMK’nın da destek vermesi sonucu bir faaliyet başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde sinema ve televizyon alanında çok gelişmenin olabileceğine inanıyoruz. Toplumsal kalkınma için ekonomik kalkınma son derece önemlidir. Ama sosyal kalkınma da çok önemli. Çanakkale; İstanbul, Bursa, Tekirdağ gibi sanayii ile ön planda olan bir şehir değil. Biz de üniversite olarak bu şekilde olmasını istemiyoruz zaten. Çanakkale, kültür, sanat, tarih alanlarında kendisini ortaya koyarak bir marka haline gelirse, biz bundan çok mutluluk duyarız. Çanakkale için yapılabilecek en büyük hizmet zannediyorum ki budur” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrası festivalin ilk günü, yine festival filmlerinin gösterimi ile son buldu. 456 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin galası 6 Aralık Cuma günü saat 19.00’da İçdaş Kongre Merkezi’nde yapılacak ve dereceye giren filmler ödüllendirilecek.

ÇANAKKALE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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