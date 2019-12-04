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Biga'da 'İndirimli Alışveriş Günleri' başlıyor

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, alışveriş ve eğlencenin bir arada olacağı 'Biga İndirimli Alışveriş Günleri' 19202122 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Biga'da 'İndirimli Alışveriş Günleri' başlıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, alışveriş ve eğlencenin bir arada olacağı 'Biga İndirimli Alışveriş Günleri' 19202122 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
Biga Belediyesi’nin Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Ticaret Borsası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Biga Ziraat Odası ve Biga Kahveciler Odası ile birlikte düzenleyeceği Biga İndirimli Alışveriş Günleri 19 Aralık Perşembe günü başlayacak. Bu kapsamda Biga İndirimli Alışveriş Günleri için basın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri Jale Kırbaş, Suzi Özden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Ziya Özkan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Burcu Ayhan ve basın mensupları katıldı.
"Biga’mız her anlamda ilimizde lokomotif ve merkez olan bir yerleşim yeri"
Program hakkında değerlendirmede bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Biga’mızda artık geleneksel hale gelmiş olan Biga İndirimli Alışveriş Günleri’nin çalışmasını Kültür Müdürlüğümüz tamamladı. Bununla alakalı Bigalı hemşehrilerimizi bilgilendirmek anlamında bugün toplantıda bir aradayız. Tabii bu süreçte sizlerin yeriniz, öneminiz, katkınız çok fazla. Biz bunu ne kadar duyurabilirsek etrafımızdaki ilçelerde de katılımın çok olmasını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Biga’mız her anlamda ilimizde lokomotif ve merkez olan bir yerleşim yeri. Yine esnaf anlamında da en çok esnaf ve esnaf odaları sayısına sahip olan ilçelerden bir tanesi. Burada esnaf dinamiğimizi desteklemek, halkımıza farklı sosyal aktiviteler yapmak anlamında bu etkinliği önemsiyoruz. Çalışmalarımızı yaparken ticaret odamız, esnaf ve sanatkarlar odamız, lokantacılar, kahveciler odamız ile şoförler odamız, ziraat odamız, borsamızla hep birlikte fikir alışverişi yaparak daha güzelini nasıl yaparız şeklinde çalışmalarımız tamamlandı” dedi.
"Mali yönünü önümüzdeki yıllarda odalarımız yönetecek"
Etkinliğin finansal yönünün tamamen Biga Belediyesi’nde olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Gönen’e gönderdik arkadaşlarımızı. Orayı izlediler. İlk defa yaptıkları için özenmişler. Orada yerel yönetime hiç dokunmadan, tamamen esnaf odaları, ticaret odası ve esnafın katkılarıyla bütün esnafların destekleriyle finanse edilmiş. Tabii burada öyle bir şey yok. Burada indirimli alışveriş günlerinin finansal yükü tamamen Biga Belediyesi’nde. Odalarımız görüş ve fikir anlamında bu sürece destek verdiler. Birbirimizi anlayarak, belediyemizin durumunu göz önünde bulundurarak ortaklaşa paylaşmak lazım. Başkanlarımız da o yönde. Önümüzdeki yıl Ticaret Odası başkanımız bu işi üstlendi. Önümüzdeki yıl belediyemizin ekibi, ekipmanı her zaman Bigalı hemşehrilerimizin bu tür faaliyetlerde emrinde zaten. Mali yönünü önümüzdeki yıllarda odalarımız yönetecek. Bunu dünkü toplantıda konuştuk” ifadelerini kullandı.
Bu yıl sokaklarda is ve duman sebebiyle şikayetlere yol açan odunlu soba yerine tüplü sobalar kullanılacak ve konserler esnafın olumsuz etkilenmemesi için Kapalı Çarşı önünde ve daha erken saatte gerçekleşecek. Biga’daki mağazalardan alınan ürünlerin sergilendiği defile esnafa fayda sağlamadığı, aksine kıyafetlerin zarar gördüğü gerekçesiyle bu yıl yapılmayacak. Etkinlikler süresince Karabiga’dan, Gümüşçay’dan ve köylerden ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Etkinlik alanlarında Atatürk Kültür Merkezi’nde kurslarda üretilen ürünler sergilenecek ve atölyeler kurulacak. 20 Aralık Cuma günü saat 19:30’da Bigalı Kardeşler, saat 21:00’de Aslı Güngör konserleri yapılacak. 21 Aralık Cumartesi günü saat 19:30’da DJ Ilgaz Bulut ve MC Barış Ekmen performansı ve saat 21:00’de İlyas Yalçıntaş konseri gerçekleşecek.

ÇANAKKALE

04 Aralık 2019 Çarşamba

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