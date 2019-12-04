Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Erdoğan ile Trump bir araya geldi!

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 11.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 138 metre boyundaki 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', saat 12.50 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiler için boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



ÇANAKKALE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.