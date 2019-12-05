1 aileden 4 şehit çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

1 aileden 4 şehit çıktı

İHA

Çanakkale'de yaşayan ve aynı zamanda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanlığını da yürüten Gülşen Uz, ailesinden çıkan 4 şehit ile vatana adanmış bir hayatı gözler önüne seriyor.

1 aileden 4 şehit çıktı

Çanakkale’de yaşayan ve aynı zamanda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanlığını da yürüten Gülşen Uz, ailesinden çıkan 4 şehit ile vatana adanmış bir hayatı gözler önüne seriyor.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Gülşen Uz’un ailesi Türkiye’nin yıllardır mücadele ettiği teröre 4 kez şehit verdi. Önce hava subayı olan dayısı Hasan Teker’i 1965 yılında Diyarbakır’daki eğitim uçuşu sırasında uçağının düşürülmesi sonrası kaybeden Gülşen Uz, eşi Selahattin Uz’un da terör örgütü tarafından şehit edildiği haberini 1991 yılında aldı. Selahattin Uz, İstanbul Gayrettepe Güvenlik Şubesi’nde sivil polis olarak görev yapmaktayken, asılsız bir ihbar sonucu teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü. Gülşen Uz’un gelini Nimet Uz’un ağabeyi Metin Yiğittop ise 1992 yılında Hakkari Aktütün Karakolu’nda teröristlerle girdiği mücadele esnasında şehit düşerek hayatını kaybetti. Gelin Nimet Uz, yengesinin kardeşi Sami Yıldırım’ın ise 1982 yılında Rize’nin İkizdere ilçesinde şehit olduğunu ifade etti.

“4 şehidin bir ailede olması çok acı”
Terör örgütleri ile mücadelede ailelerinden 4 şehit çıktığını ve bunun kendileri için gurur verici bir durum olduğunu belirten Gülşen Uz, “Terör örgütleri tarafından şehit edilmeleri sebebiyle ailemizde 4 tane şehidimiz var. 1965 yılında dayım Hasan Teker hava subayıydı. Uçağının düşürülmesi sonucu şehit edildi. Eşim Selahattin Uz, 10 Ekim 1991 yılında Gayrettepe Güvenlik Şubesi’nde sivil polis olarak görev yapmaktayken, asılsız bir ihbar sonucu teröristlerle girilen çatışmada DHKPC örgütü tarafından şehit edildi. Diğer şehidimiz gelinimizin ağabeyi. Bir şehidimiz daha var. Gelinimin yengesinin ağabeyi. Ailemizde 4 tane şehit bulunmakta. 4 şehidin bir ailede olması çok acı. Vatanın, milletin, devletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz; vatan için, millet için şehit edildiler. Eşim teröristlerle çatışmasında emniyet polisi olarak Çanakkale’nin ilk şehidi oldu. Kendisi kahraman bir polisti. Hiçbir şeyden çekinmeyen bir polis memuruydu. Eşimin arkasından herkes çok iyi biri olarak, kahramanlıklarıyla, dürüstlüğüyle bilinen bir polis memuru olarak bahsediyor. Bizler de bunun gururunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ağabeyim ‘Ben şehit olacağım’ diyordu”
Gülşen Uz’un gelini Nimet Uz da ağabeyini ve yengesinin kardeşini terörle mücadele sonucu kaybettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Benim ağabeyim 1992 yılında Türkiye’de en fazla teröristin baskın yaptığı dönemde 800 teröristle 40 askerin mücadelesi sonucu şehit oldu. Ağabeyim çok cesur biriydi. Vatanını, bayrağını çok seven bir insandı. Ben o dönemler küçüktüm, fakat hatırlıyorum. 1992 yılında askere gideceği ilk dönemde ‘Ben şehit olacağım’ diye söylüyordu zaten. Baskın sırasında, 40 askerin mücadelesi sonrasında kendisi kolunu kaybediyor. Kolunu kaybettiği sırada elindeki bayrağı bırakmıyor. O esnada zaten şehit düşüyor. Fakat bayrağı bırakmadığı için tarihte ‘Bayrağı bırakmayan kahraman’ diye anılıyor. Bundan dolayı gururluyum. Ağabeyim gerçekten gururlu, onurlu bir şekilde şehit oldu. Yengemin kardeşi de 1982 yılında Rize İkizdere’de şehit oldu. Onu da anlatılan kahramanlığıyla, cesurluğuyla yâd ediyoruz. O da kahraman bir şekilde şehit oldu.”

ÇANAKKALE

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
En hızlı kravat bağlama rekoru için uğraşıyor
YEREL HABERLER En hızlı kravat bağlama rekoru için uğraşıyor
Çanakkale'de 51'i çocuk, 111 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 51'i çocuk, 111 kaçak göçmen yakalandı
Başkan Öz'den Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öz'den Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Çanakkale´de 180 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 180 kaçak göçmen yakalandı
Biga Belediye Meclisi toplantısına gençler damga vurdu
YEREL HABERLER Biga Belediye Meclisi toplantısına gençler damga ...
Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı
Bülent Turan’dan Gençlik Merkezi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bülent Turan’dan Gençlik Merkezi’ne ziyaret
Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 20 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 20 ...
Çanakkale 247 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale 247 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali
YEREL HABERLER Çanakkale'de 3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film ...
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan ...
Biga'da 'İndirimli Alışveriş Günleri' başlıyor
YEREL HABERLER Biga'da 'İndirimli Alışveriş Günleri' başlıyor
'Obezite Okulu'nda 4. dönem devam ediyor
YEREL HABERLER 'Obezite Okulu'nda 4. dönem devam ediyor
3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali başladı
Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü ...
Çanakkale´de 247 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 247 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’de izinsiz kazı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de izinsiz kazı: 3 gözaltı
Çanakkale’de 44 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 44 düzensiz göçmen yakalandı
Başkan Öz, Belediye El Sanatları Atölyesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Öz, Belediye El Sanatları Atölyesi'ni ziyaret ...
İpe asılarak kurutulan lezzet; uskumru çiroz
YEREL HABERLER İpe asılarak kurutulan lezzet; uskumru çiroz
Kumkale Şehitliği yenileniyor
YEREL HABERLER Kumkale Şehitliği yenileniyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X