Muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından merkez, belde ve köy muhtarlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda, katılımcılara Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Duygu Çoturoğlu tarafından slayt gösterimiyle bağımlılıkla mücadele, korunma yolları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

ÇANAKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

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