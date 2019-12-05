Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 1 kilogram bonzai ve 3 tabanca ele geçirdi. Konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇANAKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.