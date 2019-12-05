Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 1 kilogram bonzai ve 3 tabanca ele geçirdi. Konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
ÇANAKKALE
05 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 06:44
- GÜNEŞ 08:14
- ÖĞLE 13:10
- İKİNDİ 15:34
- AKŞAM 17:56
- YATSI 19:20