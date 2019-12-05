Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, Akdeniz'e yol alıyor.

Marmara Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



ÇANAKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

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