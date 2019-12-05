Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Rus donanmasına ait Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Akdeniz'e doğru hareket eden Rus denizaltısı 'Novorossiysk' bugün saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan Rus denizaltısına bir sahil güvenlik botu da refakat etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Akdeniz'e doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

ÇANAKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

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