Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Önce Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. H. Gürkan Çoban'ı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bülent Öz, ardından da hastanede yatan hastaları ve refakatçilerini ziyaret ederek kendileri ile bir süre sohbet etti.

ÇANAKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

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