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Babalar, çocuklarıyla aynı fakültede eğitim görüyor

DHA

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi'nde 3 baba, çocuklarıyla birlikte lisans ve lisansüstü eğitim görüyor. Babalar ve çocukları fakültede birlikte eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi'nde 3 baba, çocuklarıyla birlikte lisans ve lisansüstü eğitim görüyor. Babalar ve çocukları fakültede birlikte eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılığı görevini devam ettiren 3 çocuk babası Nihat Ağan (48), ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaparken, kızı Beyza Ağan (19) ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan Fatih Yıldırım (44) ise, Tarla Bitkileri Bölümü'nde yüksek lisans yaparken, oğlu Berk Yıldırım (21) aynı bölümde lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor. Biga Tarım İlçe Müdürlüğü'nde çalışan 2 çocuk babası İsmail Kaçar (54) aynı zamanda Zootekni Bölümü birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ederken, oğlu Mustafa Kaçar ise, Tarla Bitkileri Bölümü'nden yüksek lisans yapıyor. 
Baba ve oğullarına eğtim veren Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun Baytekin, yaklaşık 20 yıldır ÇOMÜ kadrosunda olduğunu söyleyerek, "Bu sene ilginç bir tesadüfü yaşıyoruz. Daha önce lisans eğitiminde Tarla Bitkileri Bölümü'nde öğrenimine devam eden Fatih Yıldırım arkdaşımız bu sene yüksek lisans başladı. Yine Fatih'in oğlu Tarla Bitkileri Bölümü'nde son sınıf öğrencisi. Bizim ilk mezunlarımızdan, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Ağan, daha önce yanımda yüksek lisansa başlamıştı. Geçtiğimiz dönem aftan yararlanarak yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Kızı Beyza da Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü birinci sınıfına kayıt oldu. Geçtiğimiz öğrenim yılında Tarla Bitkileri Bölümü'nden mezun olan Mustafa Kaçar öğrencimiz yanımda yüksek lisans yapmaya başladı. Mustafa'nın babası bu sene Zootekni Bölümü'ne kayıt oldu. Çok mutlu olduk. Gerçekten yaşam boyu eğitimin bütün örneklerini burada görüyoruz. Hem yabancı dilde, hem de Türkçe olarak internette tarama yaptım. Böyle bir olayın benzeri dünyada yok. Öğrencilerimizin farklı günlerde dersleri var. Benden de ders alıyorlar. Lisans üstü öğrencilerim zaten ağırlıklı olarak benim derslerimi ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapan arkadaşlardan ders alıyorlar. Lisans öğrencileriyle de belli dönemlerde derslerimiz oluyor. Biz babaları ve çocukları bir araya getirdik. Bu haberin çekimleri sayesinde de, özgün araştırmalarımızı nasıl yapıyoruz, nasıl planlıyoruz, nasıl sürdürüyoruz, bunları babalarına ve çocuklarına aynı sıralarda birlikte anlatma fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.
'TARİF EDİLMEZ BİR DUYGU'
Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Ağan, 2018 yılında ÇOMÜ Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimine başladığını söyleyerek,  "Kızım Özlem Beyza da Tarım Ekonomisi Bölümü'nde devam ediyor. Tarif edilmez bir duygu. Üniversite üçüncü sınftayken kızım doğmuştu, o zaman öğrenciydim. Şimdi üçüncü sınıfta doğan kızımla aynı sıralarda öğrenciliğe devam ediyorum. Çok farklı bir duygu " dedi.
'BABAMLA AYNI SIRAYI PALYAŞIYORUM'
Özlem Beyza Ağan ise, "Babam seni hep mühendis yapacağım diyordu ama ben olmak istemediğimi söylüyordum. Sonra beni ikna etti, bana da mantıklı geldi. O yüzden bu bölümü tercih ettim. Şu an memnunum, mutluyum. Babamla aynı sırayı paylaşmak güzel bir duygu" diye konuştu. 
BABA LİSANS OĞLU YÜKSEK LİSANSTA
Baba İsmail Kaçar ise, "Zeoteknik Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Oğlum Mustafa Kaçar, Tarla Bitkileri Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Onunla aynı fakültede, aynı sıralarda eğitim göremek hayal bile edemeyeceğim bir şey. Gerçekten çok mutluyum. Şu anda oğlumla aynı duyguları paylaşıyorum" dedi.
Oğlu Mustafa Kaçar, Tarla Bitkileri Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını söyleyerek, "Bu hiç bizim aklımızda olmayan bir şeydi. Babam İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalışıyor. Bu sene Zootekni Bölümü'nü kazandı, birinci sınıf oldu. Ben yüksek lisans yapıyorum. Gerçekten çok değişik bir duygu. Normalde babalar üstte olur yaş itibariyle, oğulları aynı bölümde okusalar bile alttan gelirler ama bizde de tam tersi oldu. Ben yüksek lisans yapıyorum, babam lisansa başladı. Gerçekten çok değişik bir duygu. Anlatılmaz bir duygu. Okumanın hiçbir zaman yaşı yok. Hayat boyu öğrenmeye devam ediyoruz. Aynı çatı altında baba oğul okumaktan mutluyuz" diye konuştu. 
'BİLGİ ALIŞVERİŞİMİZ OLUYOR'
Çocuğu sayesinde ÇOMÜ Ziraat Fakültesi'ne başladığını söyleyen Fatih Yıldırım ise, "Çocuğumu üniversiteye hazırlarken farkında olmadan kendimi de hazırlamışım. Onun sayesinde başladım. Buradaki öğretmen kalitesini de görünce çocuğumun da bu okulda okumasını istedim. O da puanı yüksek olmasına rağmen kırmadı, benim okuduğum bölümde eğitimine devam etmekte" diye konuştu. 
Berk Yıldırım ise, "Tarla Bitkileri Bölümü'nde dördüncü sınıf öğrencisiyim. Harun hocama babamla birlikte aynı sıraları paylaşmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Babamla birlikte aynı sıraları paylaşmak ender rastlanacak olaylardan ama gerçekten çok güzel bir duygu. Birbirimizle ara sıra soru paylaşımımız oluyor.  Mutlaka bilgi alışverişimiz oluyor" dedi. 

ÇANAKKALE

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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