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Çanakkale’de 50 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botun içerisinde Afganistan uyruklu; 13 erkek, 17 kadın ve 20 çocuk olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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