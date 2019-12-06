AK Parti'li Turan: Bu gurur Çanakkale´mizin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalan Troya Müzesi için, "Bu gurur hepimizin, bu gurur Çanakkale'mizin. Tarihin ve insanlığın ortak değeri Troya Müzesi´nin birincilikle mutluluğumuzu ve gururumuzu taçlandırmasını ümit ediyor, 'Başarılar Troya' diyoruz" dedi.

Çanakkale'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı bu yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi, katıldığı 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020' yarışmasında finale kaldı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalan Troya Müzesi'ni değerlendirdi.

'BU GURUR HEPİMİZİN, BU GURUR ÇANAKKALE'MİZİN'

Bülent Turan, Çanakkale'nin tarihin aziz hatıralarına ev sahipliği yapan eşsiz bir kent olduğunu söyledi. Çanakkale'nin manevi ruhunu her zaman diri tutan özel bir kent olduğunu belirten Turan, "Bizler Çanakkale´mizin tüm değerlerinin markalaşması için çaba sarf ediyoruz. Çanakkale'mizin tarihi hazinesi olan Troya Antik Kenti, ödülün alınmasıyla şehrimize ayrı bir katma değer sunacak. Ödülün alınması, hem şehrimizin hem de ülkemizin turizmine hızlı bir ivme kazandıracaktır. Çanakkale´mizde hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarımızın ulusal ve uluslararası alanda sürekli gündeme gelmesi, medyada yer alması bizleri mutlu ediyor. Bu gurur hepimizin, bu gurur Çanakkale'mizin. Tarihin ve insanlığın ortak değeri Troya Müzesi´nin birincilikle, mutluluğumuzu ve gururumuzu taçlandırmasını ümit ediyor, 'Başarılar Troya' diyoruz" diye konuştu.

'ANKARA VE İSTANBUL'DAN SONRA ŞİMDİ SIRA ÇANAKKALE'DE'

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, da, "Doğal güzellikleri, tarihi dokusu, kültürel değerleriyle, Troya´sı, Assos´uyla, şehitlikleriyle, marka şehir Çanakkale´mizin değerine değer katıyoruz. Troya, Büyük İskender´den Sezar´a, Fatih Sultan Mehmet´ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e kadar, tarihin seyrini değiştiren birçok dünya liderine ilham kaynağı olmuştur. 2018 yılını anlamlı kılan en önemli olaylardan biri Troya Yılı ilan edilmesi ve bu kapsamda, 3000 metrekare sergi salonları dahil, yaklaşık 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzemizin ülkemiz turizmine kazandırılmasıydı. Açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı müzemizin ziyaretçi sayısı 600 bini aşmış, hedefimiz 1 milyon ziyaretçidir. Troya Müzemiz, Avrupa Müze Forumu´nca her yıl kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen ve müzeciliğin Oscar´ı olarak kabul edilen Avrupa Yılın Müzesi Ödülü´ne (2020 EMYA) aday oldu. Birinci elemeyi geçti ve finale kaldı. Troya Müzemiz, Avrupa ve dünya arenasından birincilikle çıkacak konseptte ve donanımdadır. Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Masumiyet Müzesi ile iki kez ödül kazanan ülkemiz, inşallah Troya Müzemiz ile 3'üncü kez de bu ödülün sahibi olacaktır. Ankara ve İstanbul´dan sonra şimdi sıra Çanakkale´de" dedi.



ÇANAKKALE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:45

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