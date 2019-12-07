(Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür

İHA

Çanakkale'de yaşayan ve 1998 yılında Hava Kuvvetleri'nden astsubay olarak emekli olan 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını yüzlerce senelik ürünlerin de içinde bulunduğu antika dükkanında geçiriyor.

(Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür

Çanakkale’de yaşayan ve 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekli olan 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını yüzlerce senelik ürünlerin de içinde bulunduğu antika dükkanında geçiriyor.
Ankara, Diyarbakır ve son olarak da İstanbul’da görev yaptıktan sonra 1998 yılında Hava Kuvvetleri’nden astsubay olarak emekliye ayrılan Barbaros Işıkar, emeklilik hayatını lise yıllarından bu yana ilgi duyduğu koleksiyon merakına ve antikacılığa ayırdı. Kendisi de aslen Çanakkaleli olan Işıkar’ın, memleketinde açtığı antika dükkanında 150 yıllık dikiş makinesinden 200 senelik Osmanlı saatlerine kadar pek çok ilgi çekici ürün bulunuyor. Lise yıllarında pul biriktirmeye başladığını ve bu merakını askerlik hayatının sonlarında da devam ettirdiğini belirten emekli astsubay, hem alışveriş için hem de tarihi ürünleri incelemek için vatandaşların dükkanına sık sık uğradığını dile getirdi.

“Emekli olunca bu işlere hobi olarak başladım”
Emekli olunca hobi olarak antikacılığa başladığını, daha sonra ise bu işi ticarete dökmeye karar verdiğini söyleyen Barbaros Işıkar, “Daha önceden Hava Kuvvetleri’nde astsubay olarak görev yaptım. Emekli olunca bu işlere hobi olarak başladım. 10 yıldır da ticaretini yapıyorum. Sevdiğim bir uğraş. Toplamayı da seviyorum. İlk başlangıcım pul toplamak oldu. Daha sonra kağıt para, metal para ve çeşitli objeleri toplamaya başladım. Ardından da bunun ticaretini yapmaya karar verdim. Hem hobi, hem eğlence diyebiliriz. Bu yaştan sonra bir uğraş, bir vakit geçirme vesilesi benim için. Askerlik döneminde pul ve Türkiye Cumhuriyeti paralarını toplardım. Daha sonra 1998 yılında emekli oldum. 1996’da da Osmanlı objeleri toplamaya başlamıştım. 2000’li yıllarda bir ara İzmir’e yerleştim, orada da toplamaya devam ettim” dedi.

“Alışveriş yapmaya gelenler de seyretmeye gelenler de oluyor”
Antika dükkanına vatandaşlar tarafından hem alışveriş için hem de tarihi ürünleri incelemek için çok sayıda kişinin geldiğini belirten Işıkar, şunları kaydetti:
“Bu meraka lise döneminde pul toplayarak başladım. O zamanlar pul toplamak çok popülerdi. Şimdi artık o kadar bir popülerliği yok ama yine de hala iyi koleksiyonerler var. Pul konusunda bayağı iyi bir birikimim oldu. Güzel bir kataloğum var bu konuda. Antika dükkanımdaki ürünler ise genelde evlerden getiriliyor. Yurt dışından da temin ettiğim cam ve porselen ürünleri var. En eskilere bakarsak 150 yaşında bir dikiş makinemiz var. 120 yaş civarında bir sobamız var mesela. İlgi var, alışveriş yapmaya gelenler de seyretmeye gelenler de oluyor.”

ÇANAKKALE

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3´üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali Ödül töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 3´üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali ...
Truva Atı Kısa Film Festivali, ödül töreni ile tamamlandı
YEREL HABERLER Truva Atı Kısa Film Festivali, ödül töreni ile ...
III. Uluslararası Farkındalık Kongresi ÇOMÜ’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER III. Uluslararası Farkındalık Kongresi ÇOMÜ’de ...
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından köy çıkarması
YEREL HABERLER AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından köy çıkarması
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale milletvekillerinden Troya Müzesi yorumu: "Bu gurur Çanakkale’mizin"
YEREL HABERLER Çanakkale milletvekillerinden Troya Müzesi yorumu: ...
AK Parti'li Turan: Bu gurur Çanakkale´mizin
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Bu gurur Çanakkale´mizin
Çanakkale´de uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucuya 2 gözaltı
Başkan Öz 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Öz 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerine devam ...
Çanakkale’de 50 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Vali Tavlı, Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Tavlı, Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ...
Babalar, çocuklarıyla aynı fakültede eğitim görüyor
YEREL HABERLER Babalar, çocuklarıyla aynı fakültede eğitim görüyor
Ezine Kültür Merkezinin inşaatı başlıyor
YEREL HABERLER Ezine Kültür Merkezinin inşaatı başlıyor
Çanakkale'de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de sahte içki operasyonu
Çanakkale'de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de sahte içki operasyonu
Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret
Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi ‘Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi ‘Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X