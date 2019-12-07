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Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir gelişmeydi’

İHA

'Avrupa'da Yılın Müzesi' ödülüne aday gösterilen 2023 Kasım tarihlerinde EMYA tarafından yapılan değerlendirme sonrası finale kalmayı başaran Troya Müzesi'nde Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bu başarının bekledikleri bir gelişme olduklarını belirterek, birincinin belli olacağı Cardiff'ten ödülle dönmek istediklerini dile getirdi.

Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir gelişmeydi’

‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ ödülüne aday gösterilen 2023 Kasım tarihlerinde EMYA tarafından yapılan değerlendirme sonrası finale kalmayı başaran Troya Müzesi’nde Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bu başarının bekledikleri bir gelişme olduklarını belirterek, birincinin belli olacağı Cardiff’ten ödülle dönmek istediklerini dile getirdi.
Yaklaşık 1 sene önce hizmete açılan ve 2020 yılı için EMYA tarafından ‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ olmaya aday gösterilen Troya Müzesi; eşsiz eserleri, tarihe ışık tutan belgeleri ve modern yapısıyla bu büyük ödülde finale adını yazdırmayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önceki gün yaptığı açıklama ile müjdeli haberi vererek, “Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020’de finale kaldı” dedi. 2023 Kasım tarihlerin EMYA tarafından değerlendirmeye alınan müzeler arasından sıyrılarak adını finale yazdırmaya başaran Troya Müzesi’nin bu başarısı tüm Türkiye gibi Çanakkale’yi de heyecanlandırdı.
Çanakkale’de merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde bulunan ve 10 Ekim 2018 tarihinde hizmete açılan Troya Müzesi, yerli ve yabancı tarih meraklılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil olmak üzere toplam 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müzede, Homeros'un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi'nde iz bırakan Troya kültürlerinin yaşamı ile arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor. Ziyaretçiler müzeyi gezerken; Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri konularını kapsayan yedi başlığa bölünmüş bir hikayeyi takip ediyor. İç mimarisi ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan 4 katlı müzede 2 bin yıl öncesine ait kolyelerden tarihi lahitlere pek çok göz kamaştırıcı eser bulunuyor. 75 milyon liraya mal olan Troya Müzesi, yaklaşık bin 800 esere ev sahipliği yapıyor. Daha önce Türkiye'den kaçırılan ve müzenin yapımı aşamasında Pensilvanya'daki Pen Museum'dan geri alınan 24 eser de müzede ziyaretçiler tarafından ilgiyle inceleniyor.

“Troya Müzesi bizim için 20 yıllık bir hayaldi”
Eşsiz eserlere sahip Troya Müzesi’nin Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, müzenin kısa bir süre içinde dünyada büyük ses getiren bir yer olmayı başardığını vurgulayarak, “Dün sayın bakanımız müjdeli haberi verdi ve Avrupa Müzecilik Ödülü’nde finale kaldığımızı öğrendik. Bu Troya Müzesi için son derece önemli ve aslında beklediğimiz de bir başarıydı. Bildiğiniz gibi Troya Müzesi bizim için 20 yıllık bir hayaldi. Bu hayal, 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açtığı ulusal yarışma projesiyle başlamış oldu. 2013 yılında ilk kazma vuruldu ve 2018 yılına gelindiğinde ise müzemiz ziyarete açıldı. Fakat bu sadece basit bir müze açılışı ve basit bir ziyaret meselesi değildi. Çünkü aynı yıl bakanlığımız 2018 yılını Troya Tematik Yılı ilan etti. Bu son derece önemli bir girişimdi. Dolasıyla hem müze olarak hem Troya Örenyeri olarak bunun çok faydasını gördük. Yine 2018 yılında, Troya Antik Kenti’nin UNESCO kültür mirası listesine girişinin 20. yılı olarak kutladık. 2019 yılına gelindiğinde ise sayın Cumhurbaşkanımızın büyük teşrifleriyle beraber, 18 Mart 2019’da müzemiz resmi olarak ziyarete açıldı. Aynı yıl içinde Time dergisi Troya Müzesi’ni ‘Dünyada görülmesi gereken 100 muhteşem yer’den birisi olarak seçti. Bu bizim son derece önemli bir duyuru oldu” ifadelerini kullandı.

Final 29 Nisan2 Mayıs 2020’de
2019 yılında Avrupa’da yılın müzesi olmak için başvuruda bulunduklarını hatırlatarak sözlerine devam eden Gölcük, “Biz yine içinde bulunduğumuz bu yılda ‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ ödülü için aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Çok kısa süre sonra EMYA tarafından bu başvurumuz kabul edildi ve sürece dahil olduk. Fakat Çanakkale ve bakanlığımız öyle bir Troya rüzgarı estirdi ki dünyada buna kayıtsız kalamayan bir çok yer oldu. Örneğin British Museum bunlardan birisiydi. 21 Kasım’da bir Troya sergisi açtılar. Sega firması 2020 yılında bir Troya oyununu piyasaya süreceğini duyurdu. Bununla birlikte dün bakanımızın müjdeli haberi ile birlikte bu ödülde finale kaldığımızı öğrendik. EMYA’nın bize yapmış olduğu dönüşte geçtiğimiz 2023 Kasım tarihlerinde bir seçim yaptığını ve bu seçim sonrası finale kaldığımızı belirttiler. 29 Nisan2 Mayıs 2020 tarihlerinde Birleşik Krallık’ın Cardiff şehrindeki final seramonisinde bizleri de aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını bildirdiler” şeklinde konuştu.

Cardiff ve Naim Süleymanoğlu vurgusu
Finale kaldıklarını öğrendiklerinde büyük bir sevinç yaşadıklarını vurgulayan Gölcük, Cardiff şehrinin kendileri için önemli bir yer olduğunun altını çizerek, “Habere çok sevindik ve çok mutlu olduk. Aslında beklediğimiz bir gelişmeydi. Bunun yanı sıra finalin Cardiff’te yapılacak olmasına da çok sevindik. Çünkü Cardiff’in bizim tarihimizde önemli bir yeri var. Rahmetli Naim Süleymanoğlu, Türkiye’ye irtica ettikten sonra milli formayı ilk orada giymişti. Oradaki halter şampiyonasından 3 altın madalya 1 de dünya rekoru ile dönmüştü. Şimdi bakıyoruz, yükümüz ağır. İşimiz zor. Ama inancımız tam. İnşallah yolumuz rahmetli Süleymanoğlu’nun yolu olur. Aynı kaderi paylaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah da ödülümüzü alıp ülkemize ve Çanakkale’mize getireceğiz” dedi.

ÇANAKKALE

07 Aralık 2019 Cumartesi

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