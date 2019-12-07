Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan ziyarette Alan Başkanı Kaşdemir'den, Tarihi Alan'da devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi aldı.FOTOGRAFLI



ÇANAKKALE 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.