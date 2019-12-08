Çanakkale´de 87 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 87 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık’ın Kösedere ve Koyunevi köylerinde zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

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