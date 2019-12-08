Çanakkale´de 87 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 87 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyünün Sokakağzı mevkisi ile Kösedere köyü Dikenli mevkisinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.FOTOĞRAFL



ÇANAKKALE 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

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