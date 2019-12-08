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Çanakkale´de 87 kaçak göçmen yakalandı

DHA

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 87 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 87 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyünün Sokakağzı mevkisi ile Kösedere köyü Dikenli mevkisinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.FOTOĞRAFL

ÇANAKKALE

08 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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