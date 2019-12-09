Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Evreşe sapağında meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Sadık Akar yönetimindeki 34 KL 9509 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Akar'ı, ağır yaralı olarak çıkardı. Akar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



ÇANAKKALE 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.