Lapseki'de 'Dijital Bağımlılık Semineri' düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dijital bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenlendi.

Beyçayırlılar Derneği (BeyDer) tarafından organize edilen programa konuşmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde görevli Doç. Dr. Özden Şahin İzmirli katıldı. Slayt gösterimi eşliğinde gerçekleştirilen seminerinde 'İnternet, cep telefonu, bilgisayar, tablet çağında annebaba olmak' alt başlıkları işlendi. Sahil sosyal tesislerinde gerçekleşen etkinlikte Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. BeyDer Başkanı Hasan Erkan seminer sonrası yaptığı açıklamada faydalı bir program olduğunu dile getirerek, katılanlara teşekkür etti.

ÇANAKKALE 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

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