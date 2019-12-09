Amerikan ambargosuna tepki için köylerine yerli ve milli tohum ektiler Çanakkale’de yerli ve milli tohumlar toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amerikan ambargosuna tepki için köylerine yerli ve milli tohum ektiler Çanakkale’de yerli ve milli ...

İHA

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Çıplak köyünün muhtarı Ufuk Göçoğlu, son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek amacıyla yerli ve milli tohumları köyünde toprakla buluşturdu.

Amerikan ambargosuna tepki için köylerine yerli ve milli tohum ektiler Çanakkale’de yerli ve milli tohumlar toprakla buluştu

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Çıplak köyünün muhtarı Ufuk Göçoğlu, son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek amacıyla yerli ve milli tohumları köyünde toprakla buluşturdu.
Geçtiğimiz aylarda, ‘Her şey bir tohumla başlar’ ismini verdiği projeyi Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü ile paylaşan ve olumlu cevap alan Göçoğlu, bugün de Çıplak köyündeki yaklaşık 50 dönümlük arazide Türk tohumlarını İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla ekti. Ekilen tohumlar arasında 'Anafartalar' ve 'Nusret' gibi Çanakkale'yi çağrıştıran isimlere sahip tohumların olması da dikkat çekti. Araziye ekilen tohumların tamamının müdürlük tarafından karşılandığı açıklandı. Hedeflerinin bu hareketi tüm Türkiye’ye yaymak olduğunu vurgulayan genç muhtar, hasat sonrası tohumları il çapındaki bütün köylere göstereceklerini dile getirdi.

"Köylülerimizin destekleriyle, el birliğiyle hazırladık"
‘Yerli tohum’ projesini son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki olarak hayata geçirmeye karar verdiklerinin altını çizen Göçoğlu, ekim öncesi yaptığı açıklamada, “Çıplak Köyü Muhtarlığı olarak ‘Her şey bir tohumla başlar’ dedik. Son dönemlerde gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek için, İl Tarım Müdürlüğü ile görüşmemizin ardından bu işe başladık. Projemize destek olabileceklerini söylediler. Çanakkale’nin Çıplak köyünde yerli, milli, Türk tohumlarımızı ekmek için bu projeyi başlattık. Bu tohumlarımız arasında; Cumhuriyet, Nusret, Abide, Anafartalar, Saban, Bereket, Yüksel, Köprü ve Adatepe isimli tohumlarımız var. Bunlar buğday tohumlarımız. Arpa tohumlarımızın isimleri; Atabey ve İmbat. Yulaf tohumumuzun adı ise Kayı. Hayvancı arkadaşlarımız için süt otu dediğimiz, Efe adında bir tohumumuz var. Yem bezelyesi olarak da Taşkent tohumumuz bulunuyor. Tohumlarımızı ekeceğimiz araziyi bütün köylülerimizin destekleriyle, el birliğiyle hazırladık. Tohumlarımızı buraya parsel parsel ekeceğiz. Hasat sonunda da il çapında bütün köylerimize tohumlarımızı göstereceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük bir arazide bu ekim yapılacak” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday ...
Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla ...
Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
Lapseki'de 'Dijital Bağımlılık Semineri' düzenlendi
YEREL HABERLER Lapseki'de 'Dijital Bağımlılık Semineri' düzenlendi
Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı
(Özel) 15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER (Özel) 15 sene önce eline geçen tespih hayatını ...
Çan Belediyesi sanat etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi sanat etkinlikleri devam ediyor
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
Asırlık harman makinesi, fakülte bahçesinde sergileniyor
YEREL HABERLER Asırlık harman makinesi, fakülte bahçesinde ...
Başkan Erdoğan: 'Sizden hiçbir zaman kopmayacağız'
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: 'Sizden hiçbir zaman kopmayacağız'
Çanakkale´de 87 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 87 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı
Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar ...
ÇOMÜ öğrencilerinden Turan ve İskenderoğlu'na TBMM'de ziyaret
YEREL HABERLER ÇOMÜ öğrencilerinden Turan ve İskenderoğlu'na TBMM'de ...
Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı
YEREL HABERLER Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı
Finale kalan Troya Müzesi'nin Müdürü: Yolumuz Naim Süleymanoğlu'nun yolu
YEREL HABERLER Finale kalan Troya Müzesi'nin Müdürü: Yolumuz Naim ...
Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir gelişmeydi’
YEREL HABERLER Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir ...
(Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür
YEREL HABERLER (Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X