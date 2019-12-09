Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturdu

DHA

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP´li Ülgür Gökhan, omzuna astığı heybeyle, Türkiye´de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan karakılçık çeşidi, bin yıllık yerli buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP´li Ülgür Gökhan, omzuna astığı heybeyle, Türkiye´de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan karakılçık çeşidi, bin yıllık yerli buğday tohumunu toprakla buluşturdu.
Çanakkale Belediyesi'nin girişimleriyle, Türkiye´de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan karakılçık çeşidi bin yıllık yerli buğday tohumu yeniden toprakla buluştu. Çanakkale Belediyesi tarafından 2017 yılından bu yana yerli ve atalık tohumların temini, genetik kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik Tohum Sandığı'nda çalışmalar devam ediyor. Belediyenin gelecek 5 yıllık dönemde uygulamayı planladığı, kenti ve kırsalı bir bütün gören, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden kalkınmasını hedefleyen `Yerel Kalkınma´  modelinde, kooperatifleşme ve kooperatiflerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar kapsamında Esenler Mahallesi'nde belediyeye ait 4 ayrı parselde toplam 107 dekar arazide, Türkiye´de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen karakılçık çeşidi bin yıllık yerli buğday tohumunun ekimi gerçekleştirildi. Karakılçık buğday tohum ekimi etkinliğine, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları M. İrfan Mutluay ve Rebiye Turan Ünüvar, Belediye Meclis Üyeleri, Esenler Mahallesi Muhtarı Nazife Aydın, tarım sektöründen temsilciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.
Karakılçık buğdayı ekim etkinliğinde konuşan Başkan Ülgür Gökhan, "Kadim Anadolu topraklarında çok zengin, tahıl, bitki çeşitleri vardır. Bunları maalesef geliştiremedik. Teknolojik olarak bunların gelişmesini sağlayamadık. Ama bu ürünleri yabancı ülkeler aldı, geliştirdi. Teknolojik olarak onların üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra daha verimli hale getirdi. Şimdi bize satıyor. Kendi toprağımın ürünlerini başkalarına kaptırmak ve oradan da onların ürünlerine muhtaç hale gelmek gerçekten çok üzücü. Bizim de Çanakkale´de çok önemli yerel ürünlerimiz var. Karakılçık da bunlardan bir tanesi. Bin yıldır bu ürünün olduğunu biliyoruz. Öte yandan biliyorsunuz ki Tohum Sandığı faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burada çeşitli tohumları topluyoruz, üretiyoruz, geliştiriyoruz ve bunları tohum takas şenliklerinde değiş-tokuş yapıyoruz. Karakılçığı da bu şekilde elde ettik. Onu da şimdi geniş alanda üretip, oradan elde ettiğimiz ürünleri dağıtmak suretiyle, biliyorsunuz tohum satışı yasak, hatta alım garantisi vererek ektireceğiz. Daha çok ürün elde edip, ekmek olarak ürettirip, halka ulaştırmaya çalışacağız" dedi.
Başkan Gökhan, konuşmasının ardından omzuna astığı heybeyle karakılçık buğday tohumunun ekimini yaptı.
KARAKILÇIK BUĞDAYI
Karakılçık buğdayı; genetiği bozulmamış, Anadolu topraklarında çok uzun yıllar yetiştirilmiş yerli atalık buğdayımızdır. Adını başaklarındaki karakılçıklardan almıştır. Diğer buğday çeşitlerine göre esmer ve daha serttir. Besin öğeleri en fazla olan buğday çeşididir. Gluten oranı çok düşüktür. A,E,K,C vitaminleri, demir, lif ve protein oranı da oldukça yüksek, sindirim sistemine yararlı bir atalık buğday çeşididir. Karakılçık buğdayı yüksek miktarda selenyum içerir. Bu nedenle cilt ve saç sağlığına çok yararlıdır. Besin değeri çok yüksek olan bu buğday çeşidi potasyum ve fosfor açısından oldukça zengindir. Hafıza geliştirme, sindirim sistemi ve koroner hastalık riskini azalttığı belirtilmektedir. Karakılçık buğdayının pilavlık ve köftelik bulguruna, ekmeğinin lezzetine doyum olmaz. Tarhana yapımında da kullanılmaktadır.

ÇANAKKALE

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla ...
Amerikan ambargosuna tepki için köylerine yerli ve milli tohum ektiler Çanakkale’de yerli ve milli tohumlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Amerikan ambargosuna tepki için köylerine yerli ve ...
Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
Lapseki'de 'Dijital Bağımlılık Semineri' düzenlendi
YEREL HABERLER Lapseki'de 'Dijital Bağımlılık Semineri' düzenlendi
Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı
(Özel) 15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER (Özel) 15 sene önce eline geçen tespih hayatını ...
Çan Belediyesi sanat etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi sanat etkinlikleri devam ediyor
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
Asırlık harman makinesi, fakülte bahçesinde sergileniyor
YEREL HABERLER Asırlık harman makinesi, fakülte bahçesinde ...
Başkan Erdoğan: 'Sizden hiçbir zaman kopmayacağız'
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: 'Sizden hiçbir zaman kopmayacağız'
Çanakkale´de 87 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 87 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı
Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar ...
ÇOMÜ öğrencilerinden Turan ve İskenderoğlu'na TBMM'de ziyaret
YEREL HABERLER ÇOMÜ öğrencilerinden Turan ve İskenderoğlu'na TBMM'de ...
Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı
YEREL HABERLER Genç Kızılay Biga, ilk kamp ateşini yaktı
Finale kalan Troya Müzesi'nin Müdürü: Yolumuz Naim Süleymanoğlu'nun yolu
YEREL HABERLER Finale kalan Troya Müzesi'nin Müdürü: Yolumuz Naim ...
Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir gelişmeydi’
YEREL HABERLER Troya Müze Müdürü Gölcük: ‘Beklediğimiz bir ...
(Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür
YEREL HABERLER (Özel) Hava astsubaylığından antikacılığa bir ömür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X