Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 49 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Ayvacık'ın Korubaşı köyü girişinde yol kontrolü yapan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelendikleri bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 49 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber kamyonet sürücüsü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.