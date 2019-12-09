Büyükçapar, seramik yarışmasında ikincilik ödülü kazandı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Seyfullah Büyükçapar, Türk Seramik Derneği tarafından düzenlenen “Hediyemi Seramikten Tasarla” seramik yarışmasından ödülle döndü. İki farklı çalışmayla yarışmaya katılan ve ikincilik ödülünü kazanan Büyükçapar’ın eserleri Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı’nda sergilendi.

ÇANAKKALE 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

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