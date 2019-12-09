ABD İstanbul Başkansolosu’ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret

Onu tanıdınız mı?

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Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundu.

ÇANAKKALE 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:47

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