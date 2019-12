Başkan Öz: 'İnsan onuruna yakışır bir dünya diliyorum'

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilişinin 71. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Bu özel gün vesilesiyle dünyada kalıcı barışın sağlanmasını ve insan haklarının göz ardı edilmemesi için herkesin üzerine düşen görevi yapacağına inandığını vurgulayan Başkan Öz, "Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 71. yıl dönümü. İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı deneyimlerin üzerine, ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletlerin insan haklarının evrenselliği fikrini temel alan Evrensel Bildirgeyi kabulü, insanlık için büyük bir kazanımdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı özgür, onurlu ve haklar bakımından eşit doğduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir denilerek tüm insanlığın hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Her şeyden önce onurlu, özgür ve eşit bir yaşam dile getirilmiştir. Din, dil, cinsiyet, renk, siyasal düşünce yönünden her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmıştır. Her türlü keyfi uygulamaya karşı adil bir şekilde yargılanma hakkı getirilmiştir. İnsanlara eğitim ve kültürel yaşama katılım hakları verilmiştir. İnsanlar onurlu bir şekilde, hak ettikleri gibi yaşasın diye çalışma ve sosyal güvenlik hakları tanınmış, iş seçme özgürlüğü getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Öz, tüm insan hakları savunucularının Dünya İnsan Hakları Gününü kutlayarak, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, dünyada kalıcı barışın sağlanması ve insan haklarının göz ardı edilmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyor, toplumun tüm kesimlerini haklarına, özgürlüklerine ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, insan hakkı ihlallerinin yaşanmadığı, yaşam hakkı başta olmak üzere her hakkın saygı gördüğü ve hukuki anlamda korunduğu, özellikle çocukların güldüğü, herkes için eşitliğin hâkim olduğu, ayrımcılığın ortadan kalktığı bir dünya temennisi ile tüm insanların, insan hakları savunucularının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum."

