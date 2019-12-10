Çanakkale’de 94 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile kaçmak isteyen 94 yabancı uyruklu şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucunda yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de Müsellim Boğazı’nda yasa dışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık sahili açıklarında yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmeye çalışan 94 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerinin Sivrice Burnu mevkii açığında yaptığı operasyonda lastik bot ile Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan uyruklulardan oluşan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

TCSG 905 Bot Komutanlığının Kadırga Burnu mevkii açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.