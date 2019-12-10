Ağaca çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarparak, devrilen motosikletin sürücüsü Mesut Şahin (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Bayramiç ilçesi Debboylar mevkisi yakınlarında meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Mesut Şahin'in kullandığı 17 TC 924 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarparak, devrildi. Kazada Şahin, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Şahin'i ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mesut Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ÇANAKKALE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

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