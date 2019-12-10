Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletten düşen ve başından ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Debboylar mevkii Hacıkayyum yolunda 17 TJ 924 plakalı motosikletiyle ilerlemekte olan Mesut Şahin (32), motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kaza esnasında başından darbe alan Şahin'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ÇANAKKALE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.