Çanakkale´de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

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ÇANAKKALE´de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.



ÇANAKKALE 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:48

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