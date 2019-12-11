Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı

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Ayvacık'ta yapılan operasyonda toplam 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca 32 adet can yeleği de ele geçirildi.

Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatıyla 32 adet can yeleği ise yediemin otoparkına bırakıldı.

ÇANAKKALE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:49

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