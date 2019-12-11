AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Çanakkalemizin doğasını korumak için gayret gösteriyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan Termik Santrali’ne Baca Gazı Desülfürizasyon Tesisi kurulacağını açıkladı. Turan, “Çanakkalemizin, Çanımızın doğasını korumak için gayret gösteriyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tesisin tamamlanmasıyla beraber Çan'ın daha temiz bir havaya sahip olacağını dile getirerek, “18 Mart Çan Termik Santrali, enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, dışa bağımlılığın azaltılmasında ve bölgede istihdam oluşturulmasında büyük bir öneme sahip. Türkiye’de ilk çevre yönetmeliklerine uygun olarak dizayn edilmiş santral unvanına sahip bir işletmedir. İnsan sağlığını ön planda tutan bir anlayış çerçevesinde emisyon değerlerinin daha da düşürülmesini sağlamak amacıyla, Çan Termik Santrali’nin ihalesi yapılarak 174 milyon liralık Baca Gazı Desülfürizasyon Tesisi kurulması için çalışmalar devam ediyor. Büyük oranda çalışmalar bitti. 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyete alınması planlıyoruz. Tesisin tamamlanmasıyla beraber Çanımızın havası daha da temiz hale gelecek” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:49

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