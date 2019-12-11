Çanakkale'de  32 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE´de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonunda, Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 32 can yeleği ele geçirildi.

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



ÇANAKKALE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:49

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