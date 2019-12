Biga İndirimli Alışveriş Günleri’nde bu yıl defile ve odunlu soba yok

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, alışveriş ve eğlencenin bir arada olacağı ’Biga İndirimli Alışveriş Günleri’, 19202122 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili bilgi veren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, sokaklarda oluşan is ve duman sebebiyle şikayetlere yol açan odunlu sobanın bu yıl kullanılmayacağını, aynı zamanda mağazalardaki kıyafetlerin zarar görmesi sebebiyle de defilelerin yapılmayacağını belirtti.

Biga Belediyesinin Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Ticaret Borsası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Biga Ziraat Odası ve Biga Kahveciler Odası ile birlikte düzenleyeceği Biga İndirimli Alışveriş Günleri 19 Aralık Perşembe günü başlayacak. Etkinlik hakkında konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, bu yıl sokaklarda is ve duman sebebiyle şikayetlere yol açan odunlu soba yerine tüplü sobalar kullanılacağını, konserlerin de esnafın olumsuz etkilenmemesi için Kapalı Çarşı önünde ve daha erken saatte başlayacağını duyurdu. Biga'daki mağazalardan alınan ürünlerin sergilendiği defileler de esnafa fayda sağlamadığı, aksine kıyafetlerin zarar gördüğü gerekçesiyle bu yıl yapılmayacak. Etkinlikler süresince Karabiga'dan, Gümüşçay'dan ve köylerden ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Etkinlik alanlarında Atatürk Kültür Merkezi'nde kurslarda üretilen ürünler sergilenecek ve atölyeler kurulacak. 20 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Bigalı Kardeşler, saat 21.00'de Aslı Güngör konserleri yapılacak. 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da DJ Ilgaz Bulut ve MC Barış Ekmen performansı ve saat 21.00'de İlyas Yalçıntaş konseri gerçekleşecek.



“Esnafımıza destek olma anlamında bu etkinliği önemsiyoruz”

‘Biga İndirimli Alışveriş Günleri’ne sayılı günler kala gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında bilgiler veren Bülent Erdoğan, “Biga’mız bilindiği Çanakkale’mizde esnaf yoğunluğu en çok olan ilçelerimizden birisi. Biga Belediyemizin esnaf dostu olduğunu bu yıl da inşallah esnafımızla ve esnaf odalarımızla birlikte düzenlemiş olduğumuz ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ ile gösteriyoruz. İndirimli alışveriş günlerimiz 19 Aralık’ta başlayıp, 22 Aralık’a kadar devam edecek. Çeşitli aktivitelerle esnafımıza destek olma anlamında bu etkinliği önemsiyoruz. Yine Gümüşçay, Karabiga ve köylerimizden ücretsiz olarak bu alışveriş günlerine gelmek isteyen vatandaşlarımız buraya taşınacak. Daha önceki alışveriş günlerinde sobalar yakılıyordu. Defileler düzenleniyordu. Bu konuyla alakalı esnafımız, sobaların is ve dumanın yanı sıra kötü kokuya da sebebiyet verdiğini söyledi. Defilelerde kullanılan elbiselerin de deforme olduğunu, tekrar satılamadığını belirttiler ve bu yönde şikayetleri oldu. Biz de bu konularda esnafımızın talep ettiği şekilde revizyonları yaptık. Cuma ve cumartesi akşamları da 2 ayrı konserimiz olacak. Farklı çocuk etkinliklerimiz olacak. Tüm Çanakkaleli hemşehrilerimizi ‘Biga İndirimli Alışveriş Günleri’mize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

