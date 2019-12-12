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Alman savaş gemisi FGS Hamburg Çanakkale'de

İHA

Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman savaş gemisi F220 borda numaralı FGS Hamburg, icra ettiği seyir sonrası Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.

Alman savaş gemisi FGS Hamburg Çanakkale'de

Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman savaş gemisi F220 borda numaralı FGS Hamburg, icra ettiği seyir sonrası Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.
NATO'ya bağlı olarak görev yapan Alman savaş gemisi FGS Hamburg, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı bir bot eşliğinde icra ettiği seyir sonrası sabah saat 08.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.

ÇANAKKALE

12 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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