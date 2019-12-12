Köy halkı, meydan istinat duvarını el birliği ile yaptı

Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünde vatandaşlar meydan istinat duvarını kendi elleriyle işledi.

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği önderliğinde kanalizasyon, parke taş döşemesi, mezarlık yolu ve asfalt çalışmasının tamamladığı köyde vatandaşlar Muhtar Zühtü Acar önderliğinde meydan istinat duvarını yapmak için kolları sıvadı. Lapseki Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin konuyla ilgili verdiği bilgide, "Daha önce köyümüzde altyapı ve üst yapı çalışmalarımız oldu. Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliğinden çimento, kum ve demir tedarik edildi. İşçiliğini muhtarın öncülüğün de köylüler yaptı. Duyarlı davranan köylülerimize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

ÇANAKKALE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.