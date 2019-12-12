ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, öğrenci topluluklarının başkanlarıyla buluştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ bünyesinde faaliyet gösteren toplulukların başkanlarıyla bir araya geldi.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak ve Prof. Dr. Suat Uğur, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Yüksel Yıldız, ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal ile ÇOMÜ’de faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının başkanları katıldılar.

Toplantıda konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, yönetim anlayışlarında öğrencilerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Gönül ister ki tüm öğrencilerimizle daha çok vakit geçirebilelim. Tabi öğrenci sayımız 50 bin olunca bu pek mümkün olmuyor. Ama öğrencilerimizle bir arada olmak için bazen birlikte yemek yiyoruz bazen fotoğraf çektiriyoruz bazen de horon oynuyoruz. Benim nazarımda öğrenci birinci plandadır” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, topluluk başkanlarına eğitim, öğretim ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgili tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında üniversiteye katkıda bulunan topluluk başkalarına ve üyelerine teşekkür etti.

Öğrenci Konsey Başkanı Alperen Uysal toplantıda yaptığı konuşmada, “Farklılıklarımızla beraber ÇOMÜ ailesi olmanın, birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan öğrenci topluluk başkanları, topluluklar hakkında bilgiler verdi. Topluluk başkanları etkinlikleri gerçekleştirmek için duydukları ihtiyaçlar, işleyiş süreçleri konusunda fikir alışverişinde bulundular. Toplantı, soru cevap ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.

ÇANAKKALE 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:49

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