Başkan Erdoğan’dan minibüsçü esnafına teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Erdoğan’dan minibüsçü esnafına teşekkür

İHA

Başkan Erdoğan’dan minibüsçü esnafına teşekkür

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, şehirlerarası otobüs firmalarının tasarruf tedbirleri kapsamında ücretsiz şehir içi servislerini kaldırmasının ardından, vatandaşın mağdur olmaması için harekete geçen şehir içi minibüs esnafına teşekkür etti.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları gider kalemlerini azaltmak için Türkiye genelinde şehir içi yolcu servislerini kaldırmaya başladı. Otobüs firmaları Biga’da da aldıkları kararla Biga Terminali’nde yolcu servis hizmetlerini iptal etti. Bu kararın ardından vatandaşın mağdur olmaması için harekete geçen Biga Belediyesi denetimindeki şehir içi özel toplu taşıma araçları gece saatlerinden sabaha kadar yeni çalışma sistemi başlattı.
Her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Geçtiğimiz aylarda ilçemizde faaliyet gösteren taksi, minibüsçü, işçi ve öğrenci servisi kooperatif esnafıyla istişare toplantısı gerçekleştirmiştik. Talep ve önerileri dinlediğimiz, fikir alışverişi yaptığımız toplantımızda taksici esnafımız şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların şehiriçi yolcu servis araçlarından olumsuz olarak etkilendiğini ifade etmişti. Aynı gün otobüs firmalarının temsilcileriyle yaptığımız toplantıda ise kendileri servislerin devam etmesinin iyi olacağını söylemişti. Biz de servislerin vatandaşımızın yararına olduğundan dolayı servislerin devam etmesinin faydalı olacağı yönünde fikir beyan etmiştik. Ancak geçen hafta firmaların tasarruf etmek amacıyla servisleri kaldıracaklarının bilgisini aldık. Zaten tüm il ve ilçelerde servis kaldırma kararını almışlar ve peyderpey uyguluyorlar . Biz de Biga Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimiz ile bir görüşme sağladık. Arkadaşlar zaten çalışma sistemini hazırlamışlar. Biz de uygun gördük ve hayırlı olsun dedik. Minibüsçü esnafımıza vatandaşımız için böyle bir hizmet kararı aldıkları için şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim” dedi.

"Maddi anlamda bize zararı olmasına rağmen biz bu hizmeti vatandaşımız için başlattık"
S.S. 76 numaralı Biga Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başkanı Özcan Çalışkan ise yaptığı değerlendirmede, “Daha öncelerde de bize ‘Servislerin kaldırılmasını istiyor musunuz?’ diye sorduklarında biz bunu istemediğimizi belirttik. Firmalar servis maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyerek hep birlikte kaldırma kararı aldı. Servisler çalışmayınca bize de bir sorumluluk düştü. Belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde de iyi olacağı yönünde karar çıktı. Otobüs gidiş ve geliş saatlerine yakın zamanlara araç koyduk. Tüm vatandaşlarımızın kullanması içinse ana hattan geçişini yaptık. Maddi anlamda bize zararı olmasına rağmen biz bu hizmeti vatandaşımız için başlattık. Biga tarihinde ilk kez 24 saat ulaşım hizmeti var. Gece 01:05’den sabah 06:35’e kadar servis hizmeti vereceğiz. Şehir içi minibüsleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0286 316 36 66 numaralı telefondan bilgi alabilirler. İhtiyaca göre hatlarda çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

ÇANAKKALE

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Üniversiteli gençler kurdukları toplulukla 7 ülkede 30 bin mazlumun yardımına koştular
YEREL HABERLER (Özel) Üniversiteli gençler kurdukları toplulukla 7 ...
Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı
93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi
YEREL HABERLER 93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi
ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni
YEREL HABERLER ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni
AK Parti Çanakkale Meclis üyesi kadınlar 'Yerel Yönetimde Kadın Şurası' için Ankara'da
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale Meclis üyesi kadınlar 'Yerel ...
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, öğrenci topluluklarının başkanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, öğrenci ...
Çanakkaleli öğrenciler Portekiz yolunda
YEREL HABERLER Çanakkaleli öğrenciler Portekiz yolunda
Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı
Biga Belediyesinden öğrencilere elma ikramı
YEREL HABERLER Biga Belediyesinden öğrencilere elma ikramı
Çanakkale 50 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale 50 mülteci yakalandı
Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
Çanakkalelilerin kalbi emin ellerde
YEREL HABERLER Çanakkalelilerin kalbi emin ellerde
Köy halkı, meydan istinat duvarını el birliği ile yaptı
YEREL HABERLER Köy halkı, meydan istinat duvarını el birliği ile ...
Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı
YEREL HABERLER Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı
Alman savaş gemisi FGS Hamburg Çanakkale'de
YEREL HABERLER Alman savaş gemisi FGS Hamburg Çanakkale'de
Çanakkale'de 3. Uluslararası Şiir Gecesi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 3. Uluslararası Şiir Gecesi
(Özel) Çanakkale buz tuttu
YEREL HABERLER (Özel) Çanakkale buz tuttu
Biga İndirimli Alışveriş Günleri’nde bu yıl defile ve odunlu soba yok
YEREL HABERLER Biga İndirimli Alışveriş Günleri’nde bu yıl defile ve ...
Çanakkale'de  32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de  32 kaçak göçmen yakalandı
Başkan Öz mesaiye fabrika kapısında başladı
YEREL HABERLER Başkan Öz mesaiye fabrika kapısında başladı
"Balıkesir’de yeni bir fay mı oluşturuyor sorusunu akla getiriyor"
YEREL HABERLER "Balıkesir’de yeni bir fay mı oluşturuyor sorusunu ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Çanakkalemizin doğasını korumak için gayret gösteriyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Çanakkalemizin ...
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X